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Nevşehir'de şubatta metrekareye 60 kilogram yağış düştü
Nevşehir'de şubat ayında metrekareye 60 kilogram yağış düştü.
Nevşehir 13.02.2020, 16:19
NEVŞEHİR (AA) - Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2020 yılının ocak ayında metrekareye 52 kilogram yağışın düştüğü kent, şubat ayının ilk 13 gününde ise 60 kilogram yağış aldı.
Yetkililer, kar yağışının etkisini hafta sonunda yitirmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının bölgede sıfırın altına düşeceğinin tahmin edildiğini, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.
2019 yılı boyunca kente düşen yağış miktarı 501 kilogram olarak gerçekleşmişti.