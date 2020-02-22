Nevşehir'de Sabah Namazı Cami - Gençlik Buluşması yapıldı

Merkez Çiçekli (Taşlıbel) Camii’nde sabah namazı öncesi başlayan programda, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi.

Daha sonra okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Üniversite öğrencileri tarafından okunan Hatm-i Şeriflerin duasını İl Müftüsü Yakup Öztürk yaptı ve gençlerin kötü ve zararlı alışkanlıklardan, korunmaları, genç yaşta Allah’a ibadete yönelerek, O’nun sevdiği kullar arasına girmeleri, derslerinde başarılı olmaları, vatana ve millete hayırlı bireyler olmaları için duada bulundu.

Sabah Namazı Cami-Gençlik Buluşması ve Hatim Duası” programı, cami çıkışında hayırseverler tarafından yapılan ikramlarla sona erdi.

Vali Aktaş, programa katılan öğrencilerle ve geçlerle yakından ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Programa; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Müftüsü Yakup Öztürk, NEVÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Soysaldı, İlçe Müftüleri, STK temsilcileri, Nevşehir KYK yurtlarında kalan kız ve erkek Üniversite öğrencileri, İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri, Gençlik Merkezi Öğrencileri ile aileleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz “Camilerimiz gençlerimizle daha da güzel...”“Sabah Namazı Cami-Gençlik Buluşması ve Hatim Duası” programı kapsamında Merkez Çiçekli (Taşlıbel) Camiimizde Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş, İGM Başkanımız Gürbüz Dinç, İl Müftümüz ve yediden yetmişe hemşerilerimizle sabah namazımızı eda edip; milletimizin birliği-dirliği ve Türkiye’nin her daim muzafferiyeti için gönüllerimizi de dualarda birleştirdik." dedi