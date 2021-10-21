Nevşehir' de Psikodrama Grup Terapisi Başlıyor

Psikodrama Eğitmeni, Uzman Psikolojik Danışman Şeref Algur'un yönetiminde Psikodrama Grup Terapisi başlıyor.

Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen sadece beden sağlığımız olmadı, pandemi gerek kaybetme korkusuyla, gerek hastalık endişesiyle ruh sağlığını da ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Ruh sağlığımızın sarsılması beraberinde anksiyete rahatsızlıklarını ve depresyonu tetikledi. Bu durumda bağışıklık sistemimiz zayıfladı. Çünkü zihnin beden ile ilişkisi gökyüzü ile deniz ilişkisine benzer. Gökyüzü ne renkte ise denizin rengi de o olur.

Bağışıklık sisteminin güçlü olabilmesi sağlıklı beslenme, spor kadar psikolojik sağlamlık ile de yakından alakalıdır. Biz bu anlamda toplumumuza anlamlı ve güzel bir fırsat sunuyoruz.

Grup Terapisi bize birlikte ağlayıp, birlikte güleceğimiz; birlikte kızıp birlikte iyileşebileceğimiz bir ortam sunacak.

Bunu Psikodrama farkı ile yaşayacağız. Psikodrama Grup Terapisi ile kendimize fırsat verelim ve hem kendi içimizde hem de diğerlerine karşı sarsılan güvenimizi yeniden inşa edelim. Zira hayatta ne kadar olumsuzluklar olsa da insan ancak güveni inşa edebilirse mutlu ve huzurlu olacak.

Değişime burdan başlayalım, kendimizden. Bakın o zaman hayat her şeye rağmen nasıl da güzel ve anlamlı hale dönüşecek.

Nevşehir Psikolojik Danışmanlık Merkezi

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