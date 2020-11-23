Nevşehir'de “Kadına Şiddete” Karşı Vadi Yürüyüşü Düzenlendi

Nevşehir Valiliği tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında Güvercinlik Vadisi’nde düzenlenen vadi yürüyüşüne; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Hâkim kadınlar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Eşitlik Biriminden oluşan grup katıldı.

Kadınların sırf cinsiyetlerinden dolayı uğradıkları eşitsizliğe, ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen vadi yürüyüşünde ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın bu seneki sloganı olan “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” işlemeli maskeler ve Gençlik Merkezinin hazırladığı aynı renkli atkıları katılımcılara dağıtılarak günün anlam ve önemine vurgu yapıldı.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen vadi yürüyüşüne Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, NEVÜ Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Karatepe, NEVÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zehra Çalışkan ile birlikte üniversitenin değişik birimlerinde görev yapan akademik ve idari kadın personeller de katılarak destek verdi.