Nevşehir'de “Kadına Şiddete” Karşı Vadi Yürüyüşü Düzenlendi
Nevşehir’de “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında vadi yürüyüşü düzenlendi.
Nevşehir Valiliği tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında Güvercinlik Vadisi’nde düzenlenen vadi yürüyüşüne; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Hâkim kadınlar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Eşitlik Biriminden oluşan grup katıldı.
Kadınların sırf cinsiyetlerinden dolayı uğradıkları eşitsizliğe, ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen vadi yürüyüşünde ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın bu seneki sloganı olan “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” işlemeli maskeler ve Gençlik Merkezinin hazırladığı aynı renkli atkıları katılımcılara dağıtılarak günün anlam ve önemine vurgu yapıldı.