Nevşehir'de İlklerin Okulu Bahçeşehir Koleji'nden HES Kodu Uygulaması

Bahçeşehir Koleji Kampüs müdürü Kadri Güvenç: " Herkesin sağlığı için öğrencilerimizin ve velilerimizin HES kodlarını edindik ve düzenli olarak kontrol etmekteyiz. Okulumuzu ziyaret etmek isteyen herkesten de HES kodu istenecektir. Bu uygulamayı Nevşehir'de hayata geçiren ilk ve tek okuluz. Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız ve sağlıklı günlere kavuşacağız."Bahçeşehir Koleji olarak toplumun sağlığı için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz, siz de şimdiden HES kodunuzu alın ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edin. Unutmayın bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bahçeşehir Koleji ailesi olarak gereken hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz.