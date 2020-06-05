Nevşehir'de hayvan pazarı yeniden açılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Nevşehir Hayvan Pazarı’nın Nevşehir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca alınan karar neticesinde açılmasına izin verildi.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Yeni tip korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan hayvan pazarının 08 Haziran Pazartesi günü açılacağını, hayvan pazarında gerekli dezenfekte ve hijyen çalışmalarının yapıldığını belirtti.

“Gerekli tedbirleri aldık”

Borsamız ekipleri tarafından canlı hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışmalarının tamamladığını aktaran Borsa Başkanı Salaş, "Yeni normalleşme sürecinde borsamız olarak hayvan pazarı yerinde gerekli tedbirleri almış durumdayız. Bütün hayvan yetiştiricileri, besicilerimiz ve vatandaşlarımız canlı hayvan pazarımızda maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor. Sağlığımız için tedbirlerimizi elden bırakmayalım" ifadesini kullandı.

Nevşehir Hayvan Pazarlarında Uyulması Gereken Kurallar Açıklandı;

05.06.2020 tarihinde toplanan Nevşehir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu aşağıdaki kararları almıştır;

Dünya sağlık örgütünce pandemi olarak kabul edilen Covid-19 nedeniyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalık ülkemizde önemli ölçüde düşüşe geçmiştir.

Bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile hayvan satış yerlerinde ki insan yoğunluğu dikkate alınarak Nevşehir hayvan pazarında uygulanması gereken tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

1- Vatandaşların pazar dışından toplanarak hayvan alım satımı yapmalarını önlemek amacıyla İl Müdürlüğü ile Belediye Zabıtaları ve Kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına,

2- Hayvan pazarı girişinde araçların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerin yapılmasına,

3 - Hayvan pazarı girişlerinde Ateş ölçümünün yapılmasına ve 37,5 üstü olanlar ile maskesiz vatandaşların girişine izin verilmemesine, vatandaşlar için belirli bölgelere el dezenfektanları yerleştirilmesine,

4- Normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilmesine ve hayvan pazarına alınacak vatandaşların bu konuda uyarılmasına,

5- Hayvan pazarının alanı dikkate alınarak sosyal mesafe kuralları kapsamında yetiştiricilerin içeriye alınmasına,

6- Padok aralarında ve indirme rampaları önünde hayvan bağlanması ve satışına izin verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.”

Alınan karar ve kurallara uyulması sevdiklerimiz ve kendi sağlığımız için önemli olup, korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.

Pazarın açılış tarihi 08.06.2020 dir. Önemle duyurulur.