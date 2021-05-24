Nevşehir'de hangi gün, nerede pazar açılacak?

NEVŞEHİR(MHA) Tam kapanma sürecinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde hizmet veren pazar yerleri kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden halka hizmet vermeye başladı.

Nevşehir İl Merkezinde Pazartesi - Salı günleri

Acıgöl İlçesinde Salı günleri

Avanos İlçesinde Cuma günleri

Derinkuyu İlçesinde Cuma günleri

Hacıbektaş İlçesinde Çarşamba günleri

Gülşehir İlçesinde Perşembe günleri

Ürgüp İlçesinde Perşembe günleri

Merkez Güzelyurt Mahallesinde Çarşamba günleri

Merkez Aşağı ve Yukarı TOKİ'de Perşembe günleri

Merkez 2000 Evler Mahallesinde Cuma günleri pazar yerleri halka hizmet vermeye devam edecek.

Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, Pazaryerlerinde özellikle sebze ve meyve fiyatlarının oldukça uygun olduğunu belirtirken, Pazar yerlerinin mevsim normallerinin daha da altında sebze ve meyve ürünlerinin bulunulabileceği adresler olmaya devam ettiğini belirtti.