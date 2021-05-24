Nevşehir'de hangi gün, nerede pazar açılacak?
17 Mayıs tarihi itibariyle yeniden kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte İl merkezi, ilçeler ve bazı semtlerde açılan pazar yerlerinin günleri de yeniden belirlendi.
NEVŞEHİR(MHA) Tam kapanma sürecinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde hizmet veren pazar yerleri kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden halka hizmet vermeye başladı.
Nevşehir İl Merkezinde Pazartesi - Salı günleri
Acıgöl İlçesinde Salı günleri
Avanos İlçesinde Cuma günleri
Derinkuyu İlçesinde Cuma günleri
Gülşehir İlçesinde Perşembe günleri
Ürgüp İlçesinde Perşembe günleri
Merkez Güzelyurt Mahallesinde Çarşamba günleri
Merkez Aşağı ve Yukarı TOKİ'de Perşembe günleri
Merkez 2000 Evler Mahallesinde Cuma günleri pazar yerleri halka hizmet vermeye devam edecek.
Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, Pazaryerlerinde özellikle sebze ve meyve fiyatlarının oldukça uygun olduğunu belirtirken, Pazar yerlerinin mevsim normallerinin daha da altında sebze ve meyve ürünlerinin bulunulabileceği adresler olmaya devam ettiğini belirtti.