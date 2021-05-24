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Nevşehir'de hangi gün, nerede pazar açılacak?

17 Mayıs tarihi itibariyle yeniden kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte İl merkezi, ilçeler ve bazı semtlerde açılan pazar yerlerinin günleri de yeniden belirlendi.

Nevşehir 24.05.2021, 12:46
Nevşehir'de hangi gün, nerede pazar açılacak?
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NEVŞEHİR(MHA) Tam kapanma sürecinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde hizmet veren pazar yerleri kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden halka hizmet vermeye başladı.  

Nevşehir İl Merkezinde Pazartesi - Salı günleri  

Acıgöl İlçesinde Salı günleri  

Avanos İlçesinde Cuma günleri  

Derinkuyu İlçesinde Cuma günleri  

Hacıbektaş İlçesinde Çarşamba günleri  

Gülşehir İlçesinde Perşembe günleri  

Ürgüp İlçesinde Perşembe günleri  

Merkez Güzelyurt Mahallesinde Çarşamba günleri  

Merkez Aşağı ve Yukarı TOKİ'de Perşembe günleri  

Merkez 2000 Evler Mahallesinde Cuma günleri pazar yerleri halka hizmet vermeye devam edecek.  

Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, Pazaryerlerinde özellikle sebze ve meyve fiyatlarının oldukça uygun olduğunu belirtirken, Pazar yerlerinin mevsim normallerinin daha da altında sebze ve meyve ürünlerinin bulunulabileceği adresler olmaya devam ettiğini belirtti.  

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