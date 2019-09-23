Nevşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

NEVŞEHİR (AA) - Şahinler köyünde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 45 yaşındaki Yeter Baysal'ın cenazesi, Şahinler camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çiftin çocukları, yakınları ve köy halkı katıldı.

Dün, Yeter Baysal ile eşi Necmettin Baysal (52) evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda kocası tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi Yeter Baysal hayatını kaybetmişti. Evdeki bir odaya kendini kilitleyen Necmettin Baysal, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Nevşehir'de eşini öldürülen koca tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren Necmettin Baysal tutuklandı.

Şahinler köyündeki evlerinede tartıştığı eşi Yeter Baysal'ı (45) bıçaklayarak öldüren Necmettin Baysal, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Yeter Baysal ile eşi Necmettin Baysal (52) dün evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda kocası tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın hayatını kaybetmişti. Evdeki bir odaya kendini kilitleyen Necmettin Baysal, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Bu arada, Yeter Baysal'ın cenazesi, bugün öğle vakti Şahinler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.