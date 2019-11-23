Nevşehir'de eğitimli köpeklerden "Öğretmenler Günü" gösterisi

NEVŞEHİR (AA) - JAKEM yerleşkesindeki etkinliğe katılan öğretmenler ve çocuklar, burada JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın tarafından karşılandı. Konuklarına çiçek takdim eden Altın, gelecek nesillerin yetişmesi için gayret gösteren bütün öğretmenlerin gününü kutladığını belirterek JAKEM'in faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

JAKEM Müzesi'ni gezen heyet daha sonra gösteri alanında eğitimli köpeklerin gösterisini izledi.

Arama-kurtarma, itaat ve narkotik köpekleri, bakıcıları uzman jandarma personeliyle görevlerine yönelik çeşitli gösteriler düzenlerken, rehine kurtarma operasyonu eğitimi ilgiyle izlendi.

Gösterinin ardından öğretmenler ve çocuklar, köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Hüsne Doğan Büyükbakkal, AA muhabirine, programın kendilerini özel hissetmelerini sağladığını belirterek JAKEM yetkililerine teşekkür etti. Büyükbakkal, "Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan dolayı mutluyum. JAKEM personelinin bizimle çok ilgilenmesi kendimize değer verildiğini görmemizi sağladı. Eğitimli köpeklerin gösterisinden de çok etkilendim." dedi.

Serpil Gündüz ise ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını, öğretmenlere özel bir program düzenlenmesinden memnun kaldığını ifade etti.