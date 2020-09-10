Nevşehir'de Bugün Vefat Edenler
Nevşehir'de bugün Nevşehir Belediye Başkanlığının ilan etmiş olduğu Nevşehir'de Bugün Vefat Edenler listesi
YASİN AVCI KIRATLIOĞLU MAH. H.HAMDİ TÜFEKÇİ CAMİİ SAAT 12:00 DE (KALDIRIM MEZARLIĞI)
MUSTAFA BAYRAM 350 EVLER MAH. SAAT 14:00 TE (TAŞLIBEL MEZARLIĞI)
09-09-2020 10:52:02
ABDULLAH ÇOKSOYLU MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ SAAT 09.30 DA(KALDIRIM MEZARLIĞI)
YILMAZ SUNMAZ İBRAHİMPAŞA MAHALLESİ SAAT 12 DE AŞAĞI BEKDİK CAMİİ (KALDIRIM MEZARLIĞI)
09-09-2020 08:42:19
MEHMET KADIOĞLU SÜMER MAHALLESİ SAAT 14 TE HAMDİ TÜFEKÇİ CAMİİ(KALDIRIM MEZARLIĞI)
MUHTEREM ASLAN EMEK MAHALLESİ ÖĞLE NAMAZI HAMDİ TÜFEKÇİ CAMİİ(KALDIRIM MEZARLIĞI)
SIDDIKA GÖK FATİH SULTAN MEHMET MAH. H.HAMDİ TÜFEKÇİ CAMİİ (KALDIRIM MEZARLIĞI)
06-09-2020 10:49:55
MENŞURE SÜRÜCÜ 350 EVLER MAHALLESİ ALİBEY CAMİİ ÖĞLE NAMAZI(TAŞLIBEL MEZARLIĞI)
ZAHİDE KOYUER ESENTEPE MAHALLESİ ALİBEY CAMİİ İKİNDİ NAMAZI (TAŞLIBEL MEZARLIĞI)
HAYRİYE ARMAĞAN 350 EVLER MAHALLESİ SAAT 12 DE (TAŞLIBEL MEZARLIĞI)
05-09-2020 10:31:22
ABDULLAH ÖZCAN EMEK MAH. (KALDIRIM MEZARLIĞI)
04-09-2020 12:43:55