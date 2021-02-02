Nevşehir'de bayanlara özel ilk fizyoterapi merkezi açıldı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Devlet Hastanesi karşısında açılan merkezin açılışı dualarla yapıldı. Pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen açılışta Fizyoterapist İkranur Sayın merkezin açılışını Babası ve Annesiyle birlikte yaptı.

FizyoPelvik Merkezinde bayanlara özel hizmet verileceğini kaydeden Fizyoterapist İkranur Sayın, "Merkezimizde tamamen kadınlara özel hizmet vereceğiz. Bu yönden merkezimiz Nevşehir'de bir ilk olacak. Merkezimizde bayanlara özel idrar kaçırma, kuyruk sokumu ağrısı, kronik kabızlık, üreme organı sarkmaları, bel ağrısı, kalça ağrısı, gebelikte klinik plates, doğuma hazırlık eğitimi, Topuk dikeni, Pelvik ağrı, cerrahi sonrası rehabilitasyon ve doğum sonrası toparlanma gibi konularda rahatsızlıkları bulunan bayanlarımızı merkezimize bekliyoruz" dedi.