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Nevşehir'de Akıllı Kavşak Sistemi, Trafik Akışını Rahatlatıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Akıllı Kavşak sistemiyle, şehir merkezindeki trafik akışında ciddi bir rahatlama sağlandı.

02 Mart 2018 Cuma 19:07
Nevşehir'de Akıllı Kavşak Sistemi, Trafik Akışını Rahatlatıyor
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Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi’ olarak da isimlendirilen uygulama ile kavşakların trafik yoğunluğuna göre yönetilmesi sağlanmasının yanı sıra, kavşaklardaki bekleme sürelerini azaltmak ve en kısa süre içerisinde daha fazla oranda araç geçişlerinin artırılması amaçlanıyor.

Akıllı Kavşak uygulamasıyla birlikte kavşaklardaki anlık sinyal düzeni görüntülenirken anında müdahale edebilme ve şehrin trafik yoğunluğu haritasının çıkarılması da mümkün oluyor. Kavşağa bağlı her yön için bir adet akıllı kamera, ilgili yöndeki araçları sayabilecek şekilde yerleştirilirken bu kameralardan elde edilen veriler de tek merkezde toplanabiliyor.

Borsa Kavşağı, Ziraat Bankası Kavşağı, Valilik Kavşağı, Hasan Emmi Türbesi Kavşağı ve Meteris Kavşağı’nda kurulumu tamamlanarak işletilmeye alınan ‘Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi’ çerçevesinde oluşturulan akıllı kameralar sayesinde, kavşağa bağlı her yöndeki araçların sayısını tespit edilerek, trafik ışıklarının araç yoğunluğuna bağlı olarak yönetilmesine de imkan sağlanmış oluyor.
 

Uygulamaya konulan sistemle ayrıca kavşağa yaklaşan ambulans, itfaiye vs. gibi İl Sağlık Müdürlüğü araçlarının GPS’lerini algılaması özelliğiyle de büyük dikkat çekiyor. Sistem, kavşaktaki trafik lambasının yeşil ışığa dönmesini sağlayarak bu araçlara geçiş üstünlüğü de veriyor.

Kavşaklardaki trafik akışını düzene sokan sistem ayrıca Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik ve Elektronik Servisi yöneticilerince de bilgisayar ortamından da kontrol edilebiliyor.

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