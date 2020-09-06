Nevşehir'de AK Parti Merkez ilçe 7.olağan kongresi yapıldı

Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen AK Parti Nevşehir Merkez İlçe 7.Olağan Kongresi’ne eşi Melek Arı ile birlikte katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Arı birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Bizim yolumuz Şeyh Edebali'lerin, Hacı Bektaş'ların, Yunus'ların, Fatih'lerin, Yavuz'ların yoludur. “Gel, ne olursan ol yine gel' buyuran Hazreti Mevlana'nın muhabbet yoludur" diyen Arı: “Bizim yolumuz, 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyen fedakarlık abidesi şehitlerimizin yoludur. Bizim yolumuz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran, göğsünü kurşunlara siper eden kahramanların yoludur.” şeklinde konuştu.

Böbürlenenler, kibre yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenlerin hiçbirisine 'eyvallah' etmediklerini ifade eden Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bugüne kadar maskeli, gizli ajandalı, kapalı kapılar ardından bir siyaset yolu izlemedik. Bundan sonra da bu tür yanlış yollara tenezzül etmeyeceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın biz, vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlığını gözetecek bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz. Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi kayırmayacağız, adaletten zerre kadar sapmayacağız. Sadece oy aldığımız muhitlere değil, bize oy versin, vermesin bu şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize prensip edineceğiz. Hizmetin yanına tevazuyu, tebessümü, muhabbeti, şeffaflığı, nezaketi de eklemeyi unutmayacağız, millete verdiğimiz sözlerin takipçisi olacağız. Biz, şartlar ne olursa olsun, taahhütlerinin arkasında duran, ahdine, kavline sadık, sözünün eri olan bir kadroyuz. Biz, koltuk hırsıyla, makam, mansıp sevdasıyla değil, millete hizmet aşkıyla davamıza sahip çıkacağız.”

Tek adayın olduğu kongrede mevcut başkan Ferit Yiğitarslan yeniden AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçilirken kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ekrem Görçeker, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, ilçe ve belde belediye başkanları, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker ve delegeler katıldı.