Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı ve E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdüründen Valilik ziyareti

Ziyarette Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kağan Gençer, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Çini Atölyesinde üretilen ürünler hakkında bilgilendirme ve tanıtım yaparak, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde kurulu olan Çini, Fırın, Terzi, Kafeterya başta olmak üzere 7 iş atölyelerinin bulunduğu, iş atölyelerinde 50 hükümlünün istihdam edildiğini, iş atölyelerine meslek sahibi olanların direk işe başladıklarını, meslek sahibi olmak isteyenlere yönelik meslek edindirme kursları açılarak daha sonra iş atölyelerinde işe başladıklarını, burada iş ve meslek sahibi olan mahkûmların tahliye olduklarında dışarıda piyasada rahatlıkla iş bulabildiklerini, geçimlerini sağladıklarının bilgisi verdi ve kurumda faaliyet gösteren çini atölyesinde çini mesleğine sahip olan biri bayan iki erkek toplam üç infaz ve koruma memuru görevli olduğunu, 36 hükümlü tutuklu çalıştırıldığını, çalıştırılan mahkûmların sigorta girişleri yapılmadan işe başlatılmadıklarını, çalışanlara aylık maaş ve elde edilen gelirden kar payı ödemesi yapıldığını, çini atölyesinde Nevşehir yöresine ait Rapido işlemesi son bir yıl içerisinde ürün çeşitliliği olarak fark edilir şekilde gelişme sağlandığını ve çini atölyesi ürün çeşitlerine dair ürün kataloğu hazırlandığını belirtti.

Vali İlhami Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kağan Gençer’in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetlerini ifade ederek, verdikleri bilgilerden dolayı da teşekkür etti.



Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin ise Vali İlhami Aktaş’a Çini atölyesinde üretilen el işlemeli Vazo takdim etti.