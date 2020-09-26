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Nevşehir Çocuk Kliniği Açıldı
Nevşehir merkezde Nissara AVM yanı, Osmanlı Kahvecisi üstü, Kitapçı İş Merkezinde Nevşehir Çocuk Kliniği hasta kabulüne başladı.
Nevşehir 26.09.2020, 15:52 26.09.2020, 16:06
Nevşehir merkezde Nissara AVM yanı, Osmanlı Kahvecisi üstü, Kitapçı İş Merkezinde Nevşehir Çocuk Kliniği hasta kabulüne başladı.
Uzm. Dr. Adil BOZPOLAT yaptığı açıklamada "Hastane ortamından uzak, eğlenceli bir ortamda muayene için minik arkadaşlarımızı bekliyoruz. Kliniğimizde kan tahlilleri ve basit tıbbi müdahaleler (serum, nebül, özel aşı uygulamaları) yapılmaktadır." dedi
instagram: dr.adilbozpolat
web site: adilbozpolat.com
https://youtu.be/PWebFzVlyi8
Nevşehir Çocuk Kliniği
Uzm. Dr. Adil BOZPOLAT
Yeni Mah. Sahil Sok. 24/13 Merkez/NEVŞEHİR
0538 206 24 13