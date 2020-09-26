Nevşehir Çocuk Kliniği Açıldı

Nevşehir merkezde Nissara AVM yanı, Osmanlı Kahvecisi üstü, Kitapçı İş Merkezinde Nevşehir Çocuk Kliniği hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Adil BOZPOLAT yaptığı açıklamada "Hastane ortamından uzak, eğlenceli bir ortamda muayene için minik arkadaşlarımızı bekliyoruz. Kliniğimizde kan tahlilleri ve basit tıbbi müdahaleler (serum, nebül, özel aşı uygulamaları) yapılmaktadır." dedi

instagram: dr.adilbozpolat

web site: adilbozpolat.com

https://youtu.be/PWebFzVlyi8

Nevşehir Çocuk Kliniği

Uzm. Dr. Adil BOZPOLAT

Yeni Mah. Sahil Sok. 24/13 Merkez/NEVŞEHİR

0538 206 24 13