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Nevşehir bürokrasisinde vekalet çıkmazı

Nevşehir'de başta iki Vali Yardımcısı olmak üzere çok sayıda daire müdürü vekaleten görevlerini sürdürüyor.

Nevşehir 28.12.2020, 10:19
Nevşehir bürokrasisinde vekalet çıkmazı
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NEVŞEHİR(MHA) İçerisinde Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici olmak üzere bu isimlerin vekaletlerinin neye göre ve neden onanmadığı da soru işareti.  

Nevşehir'de vekaleten görevlerini sürdüren isimler den bazıları şöyle 

Vali Yardımcısı V. Kübra Kurtoğlu 

Acıgöl Kaymakam V. Doğukan Koyuncu 

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müd. V. Arif Şahin 

İl Göç İdaresi Müdür V. Akif Doksar 

Özel Kalem Müdür V. Ferudun Doğan 

İl Planlama Ve Koordinasyon Müdür V. Zehra Gökpınar 

İl Sosyal Etüt Ve Proje Müdür V. Naim Biçkin 

İl Kültür Ve Turizm Müdür V. Cengiz Ekici 

OSB Müdür V. Mehmet Samet Kafalı 

İl Telekom Müdür V. Ahmet Özdoğan 

PTT Başmüdür V. Niyazi Bal 

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