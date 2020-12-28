Son Dakika
Nevşehir bürokrasisinde vekalet çıkmazı
Nevşehir'de başta iki Vali Yardımcısı olmak üzere çok sayıda daire müdürü vekaleten görevlerini sürdürüyor.
Nevşehir 28.12.2020, 10:19
NEVŞEHİR(MHA) İçerisinde Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici olmak üzere bu isimlerin vekaletlerinin neye göre ve neden onanmadığı da soru işareti.
Nevşehir'de vekaleten görevlerini sürdüren isimler den bazıları şöyle
Vali Yardımcısı V. Kübra Kurtoğlu
Acıgöl Kaymakam V. Doğukan Koyuncu
Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müd. V. Arif Şahin
İl Göç İdaresi Müdür V. Akif Doksar
İl Planlama Ve Koordinasyon Müdür V. Zehra Gökpınar
İl Sosyal Etüt Ve Proje Müdür V. Naim Biçkin
İl Kültür Ve Turizm Müdür V. Cengiz Ekici
OSB Müdür V. Mehmet Samet Kafalı
İl Telekom Müdür V. Ahmet Özdoğan
PTT Başmüdür V. Niyazi Bal