Nevşehir bürokrasisinde vekalet çıkmazı

NEVŞEHİR(MHA) İçerisinde Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici olmak üzere bu isimlerin vekaletlerinin neye göre ve neden onanmadığı da soru işareti.

Nevşehir'de vekaleten görevlerini sürdüren isimler den bazıları şöyle

Vali Yardımcısı V. Kübra Kurtoğlu

Acıgöl Kaymakam V. Doğukan Koyuncu

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müd. V. Arif Şahin

İl Göç İdaresi Müdür V. Akif Doksar

Özel Kalem Müdür V. Ferudun Doğan

İl Planlama Ve Koordinasyon Müdür V. Zehra Gökpınar

İl Sosyal Etüt Ve Proje Müdür V. Naim Biçkin

İl Kültür Ve Turizm Müdür V. Cengiz Ekici

OSB Müdür V. Mehmet Samet Kafalı

İl Telekom Müdür V. Ahmet Özdoğan

PTT Başmüdür V. Niyazi Bal