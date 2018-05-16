Nevşehir Borsa Başkanı Salaş, Ramazan ayını kutladı

Ramazan Ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Filistin’de yaşanan İsrail katliamı nedeniyle bu yıl mübarek Ramazan ayına buruk girildiğini ifade etti.

Başkan Salaş mesajında; "İnsanlık âleminin geçmiş hata ve kusurlarından arınmak, yeryüzünde yaşanan acıları sona erdirmek ve geleceği en güzel şekilde inşa edebilmek için bu mübarek günleri bir fırsat olarak değerlendirmesini, Ramazan bolluk ve bereketiyle kuracağımız iftar sofralarımızı kimsesiz, fakir ve yardıma muhtaç kardeşlerimizle paylaşabilmenin huzur ve mutluluğunu yaşamayı temenni ediyorum. "dedi.

Salaş: "Mübarek Ramazan’ı Şerifin inancımızın en güzel ifadesi olarak yeryüzünde kardeşlik, barış ve huzura vesile olmasını, ecdadımızdan intikal etmiş haslet ve faziletlerimizi en güzel şekilde yaşayabilmeyi, ilimiz, ülkemiz ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Başta güzel Şehrimiz Nevşehir'in, ülkemizin ve bütün İslam âleminin Ramazan-ı Şerifleri kutlu olsun" dedi