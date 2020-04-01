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Nevşehir BİLSEM, Sağlık Çalışanlarına Yüz Koruyucu Siperlik Üretti
Nevşehir BİLSEM, Sağlık Çalışanlarına Yüz Koruyucu Siperlik Üretti
Nevşehir 01.04.2020, 16:07
Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından Corona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan ve virüse karşı korunmak amacıyla 3 boyutlu yazıcılar ve iş gücü ile yüz koruyucu sperlik üretimi yapıldı.
Dr. Rahim Ünlübay; “Sağlık çalışanlarımız için büyük önem taşıyan bu yüz koruyucu siperlikleri üretiminde emeği geçen ve bu sürece katkı veren başta Nevşehir BİLSEM Okul Müdürü Ahmet Emre Ergin olmak üzere görev alan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.