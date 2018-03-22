Nevşehir Beşir Derneğinden Kurumlara Ziyaret

Bu ziyarette Semerkand Nevşehir Vakıf Başkanı Ahmet FERALAN da hazır bulundu. Ahmet FERALAN, vakfın yapmış olduğu çalışmalar hakkında genel bilgi aktardıktan sonra sözü Beşir Derneği Bölge Sorumlusu Fatih YILDIZ’a verdi.

Fatih YILDIZ ‘’Derneğimiz kamu yararına bir dernek olup, Türkiye’de 242, Dünya’da 55 ülkede temsilciliğimiz bulunmaktadır. Aktif bir şekilde çalışmalarımız devam etmekte olup, Nevşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giysi, yardımları yapmaktayız’’ dedi. Kurum yetkilerine kabullerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kurum Yetkilileri ise ‘’Değerli başkanım ve Beşir Derneğinin yapmış olduğu çalışmaları biliyoruz. Şuana kadar yapmış olduğunuz ve bundan sonra yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyoruz’’ diye konuştular.