Nevşehir Beşir Derneği Yetimleri Güldürdü

Beşir Derneği Ramazan Bayramına sayılı günler kala çalışmalarına hız veren ekiplerimiz Yurdun dört bir köşesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımları hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayında da yardımlarını devam ettiren Beşir Derneği Nevşehir Temsilciliği daha önceden tespit ettikleri 15 yetim çocuğu giydirerek yetimlerin tebessümüne vesile oldular.

Yapılan faaliyetle ilgili açıklama yapan Beşir Derneği Nevşehir Temsilcisi Taner DÜZGÜN, Beşir Derneği olarak tespit ettiğimiz 15 yetim çocuğu giydirdik. Yetim çocukların giyinmesine vesile olan hayırseverler sağ olsunlar onların desteğiyle bu yardımları ulaştırdık. Allah hepsinin hayrını kabul etsin.

Bizler hayırsever ile ihtiyaç sahibi arasında köprü vazifesi görüyoruz. Veren el ile alan eli buluşturuyoruz. Her yıl çalışmamızı geliştiriyoruz. Bu ailelerimize ayrıca gıda yardımında da bulunuyoruz. Yetim gülerse dünya güler. Bu sözü şiar edinerek yetimlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Halkımız daha ciddi bir şekilde yetimlerimizi düşünmeli. İnsanlarımız komşusu, yakınları olan yetimleri görmeli, onları düşünmelidir. Unutulmamalı ki her fert babasız kalabilir. Bu durum akıllardan silinmemeli. Allah kimseyi babasız ve kimsesiz bırakmasın inşallah."

NEVŞEHİR BEŞİR DERNEĞİNE ULAŞMAK İÇİN İLETİŞİM NUMARALARI

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