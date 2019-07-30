Nevşehir Belediyespor’un İlk Hafta Rakibi Diyarbekir Spor A.Ş Olacak

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen fikstür çekimi ile kırmızı beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediyespor’un ilk haftadaki rakibi de belli oldu. Buna göre TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor ligin ilk haftasında 1 Eylül 2019 Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekir Spor A.Ş ile oynayacak.

Nevşehir Belediyespor’un grubunda şu takımlar bulunuyor;

“Somaspor, Nazilli Belediyespor, Muğlaspor, Nevşehir Belediyespor, Osmaniye Futbol Kulübü, Diyarbekirspor, Batman Petrol Spor A.Ş, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Pazarspor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Yozgatspor 1959 FK, Altındağ Belediye Spor, Gölcükspor, Darıca Gençlerbirliği A.Ş, Bayrampaşa, Halide Edip Adıvar Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş ve Modafenspor”