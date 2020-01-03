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Nevşehir Belediyespor’un Antalya kampı sona erdi
Nevşehir Belediyespor, Kamp Yaptığı Antalya’daki Son Antrenmanını Gerçekleştirdi. Kırmızı Beyazlı Ekip Burada Oynadığı 4 Hazırlık Karşılaşmasından Da Galip Ayrılarak İkinci Devre İçin Umut Verdi.
Nevşehir 03.01.2020, 16:07
Nevşehir Belediyespor, kamp yaptığı Antalya’daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Kırmızı Beyazlı ekip burada oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasından da galip ayrılarak ikinci devre için umut verdi.
Antalya’daki son antrenmanını gerçekleştiren Nevşehir Belediyespor’da futbolculara 2 gün izin verildi. Kırmızı Beyazlı ekip 6 Ocak 2020 Pazartesi günü Nar tesislerinde toplanarak 12 Ocak Pazar günü ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Diyarbekir Spor A.Ş hazırlıklarına başlayacak.