‘Nevşehir Belediyespor’u Şampiyon Yapmak İstiyoruz’

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediye spor bu yıl çıktığı 3. Ligde hedefini şampiyonluk rotasına çevirdi. Bu sezon lige iyi bir giriş yaptık 3 maçta 6 puan aldık. Erzin mağlubiyetinden teknik heyet ve futbolcular gerekli dersi aldı. Artık puan kayıp etmek istemiyoruz. Dolaysıyla bundan sonra daha temkinli olacağız.

Takımın bu yıl da hedefinin belli olduğunu belirten Kaya, “İyi bir takım kurduk. Teknik heyetimiz değişmedi. Takımız iyi ve bu ligin en iyi takımlarından biri. Şampiyonluk, meşakkatli bir iş. Onun için taraftarımız, basınımız, sivil toplum ve meslek teşkilatları, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm Nevşehirlileri ve Nevşehir’e gönül verenleri takımımızı desteklemeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kaya ,tüm taraftarlara da çağrıda bulunarak “ Gazi stadında 22 Eylül 2018 Cumartesi günü 15.30’ da Körfez spor ile yapacağımız maçta taraftarlarımızı tribünde görmek istiyoruz. Onların desteği ile kendi sahamızda galibiyet ile ayrılmak istiyoruz.” diye konuştu.