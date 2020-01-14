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Nevşehir Belediyesporlu özel sporcu bölge birincisi oldu
Nevşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü’nün Özel Sporcusu Cem Ali Güneş, Antalya’da Düzenlenen Bölge Şampiyonasinda, Kategorisinde Birinci Olarak Türkiye Şampiyonasina Katılma Hakkı Elde Etti.
Nevşehir 14.01.2020, 14:02 14.01.2020, 14:30
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün özel sporcusu Cem Ali Güneş, Antalya’da düzenlenen bölge şampiyonasında, kategorisinde birinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve TESYEV’in destekleri ile düzenlenen Yavuz Kocaömer 3.Masa Tenisi Bölge Şampiyonası, Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi.
Güneş, bu derecesi ile Şubat ayı içerisinde yine Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.