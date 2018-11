Nevşehir Belediyesporlu Futbolcularla Kahvaltıda Bir Araya Gelindi

Hukukçular Konağı’nda gerçekleştirilen kahvaltıya Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki, futbolcular, kulüp yöneticileri ve teknik yöneticiler katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’ de kahvaltı da yaptığı konuşmada, Nevşehir Belediyespor yönetimi ve futbolcularla taraftarların kendisine 50 yaşından sonra futbolu sevdirdiğini belirtti. Seçen söyle konuştu: “ Bu yola çıktığımızda gerçekten bana futbolu sevdirdiniz. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Beni mahcup etmediniz. 7 ay önce Belediye Başkanı seçildim, 31 Mart sonrasında bu görevi kardeşimize bırakacağız. Futbol konusunda emaneti tam ehline teslim edeceğiz, bu konuda da çok sevinçliyim. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, takımımıza sahip çıktı. Kolay bir süreç olmadı, ama sağ olsunlar Hızır gibi de yetişen büyük destekçilerimiz var. Bu şehirde futbolumuz da olacak, huzurlu bir şehrimiz var. Gerçekten bu şehirde yaşamaktan bu şehrin kısa sürede de olsa Şehr-Emin’ i olmayı Allah nasip etti. Hepinize teşekkür ediyorum. Ailelerinizle huzurlu ve mutlu bir hayat temenni ediyorum. Her zaman yanınızda olacağım.” şeklinde konuştu.

Kahvaltı sonrasında konuşan Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Nevşehir Belediyespor’a yönelik ilgi ve desteğin her geçen gün arttığını belirterek: “ Şehrimizde takımımıza yönelik de çok büyük bir heyecan ve hareketlilik başladı. Takımımıza yönelik ilgi her geçen gün artıyor, bunu gerek şehrimizde olduğu kadar deplasmana gittiğimiz her şehirde görebiliyoruz. İstanbul örneği de bunun en açık göstergelerinden birisi. Bu bizleri sevindiriyor. Takımımızın nezninde şehre olan ilgi her yerde ortaya çıkıyor. Hedefimize kilitlendik, inşallah strese ve sıkıntıya girmeden kendi gücümüzü kapasitemizi ortaya koyduğumuz zaman bir bu ipi bu şampiyonluğu göğüsleriz. Önümüzde Şile Yıldızspor engeli var, bunu da aşacağımıza inanıyorum. Şehrimizde bu potansiyel, destek ve heyecan ar, siz sadece işinizi yapın, Allah’ın izni ile başarıya ulaşacağız” diye konuştu

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı’ da, futbolun içinden gelen ve futbolu seven biri olarak Nevşehir Belediyespor’un şampiyon olmasını göreceklerine inandığını ifade ederek şöyle konuştu: “50 yaşından sonra futbolu sevdiğini belirten bir Belediye Başkanımız eğer bu takımı sizinle birlikte bu hale getirdiyse, futbolu seven ve futbolun içerisinden gelen bir kardeşiniz olarak da ifade ediyorum ki inşallah şampiyon da oluruz. Sizin motivasyonunuzu bozmadan daha sık bir araya geleceğiz. Bu şehirde sizlerden büyük bir beklenti var, bu beklentiyi karşılayacak işler yaptınız ancak bugünden sonra bu beklenti biraz da yükseldi, bu da bizim omuzumuzdaki yükü artırıyor. Üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğimizi bilmenizi istiyorum. Sizlere güveniyorum.” dedi.