Nevşehir Belediyespor’dan Transfer

Misli.com 3.lig 1.gurup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor ligin ikinci yarısına daha iddialı bir kadro oluşturmak için Teknik direktör Özgür Zengin’in raporu doğrultusu da bazı Futbolcular ile yollarını ayırmış Antalya kampında hangi mevkilere transfer yapılacağı konusunda yönetime raporunu vermişti. Teknik direktör Özgür Zengin’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Nevşehir Belediyespor yönetimi. Menemen Beldespor’dan golcü oyuncu Vedat Erçin, Sivas Belediyespordan ön libero Cumhur Yılmaztürk, Yomra spordan sağ kanat oyuncusu Fatih Kıran, Menemen spordan Sağ kanat oyuncusu Süleyman Selak ve İskenderun Futbol Kulübünden on numara Mevkiine Buğra Temel ile sözleşme imzalamıştı Antalya kampının ardından tekrar Nevşehir’e dönen Nevşehir Belediyespor 28 ocakta karşılaşacağı Fatsa spor hazırlıklarına sürdürür en kırmızı beyazlı ekip Bayrampaşa Spor Kulübünden Forvet oyuncusu Mehmet Kaan Türkmen, sağbek Batuhan Ekinci, Çorum Spor FK dan orta saha oyuncusu Semih Acar, Çatalcaspor’dan Kanat oyuncusu Mustafa Coşkun ve Bergama Belediyespordan kanat oyuncusu H. İbrahim Kaya ile sözleşme imzaladı. Takıma yeni katılan transferler ile 28 ocak tarihindeki Fatsa Belediyespor deplasman hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlı ekip 26 Ocak Çarşamba günü saat 10.00 da kara yolu ile Ordu iline hareket edecek.