Nevşehir Belediyespor’dan Defansa Bir Takviye Daha

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturmak için 1. Ve 2. Ligden birçok yıldız oyuncuyu renklerine katan Nevşehir Belediyespor, İstanbulspor’dan Muhammed Ali Kurt ile de anlaşarak defansını güçlendirdi. 23 yaşındaki genç stoper kendisini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan imzayı atarken, hedefinin Nevşehir Belediyespor forması altında şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Genç oyuncuya başarılar dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kuran kırmızı beyazlı yöneticileri tebrik etti. Arı, “Taraftarlarımızın yeni sezonda bambaşka bir Nevşehir Belediyespor izleyecek. Bu amaçla arzuladığımız kadroyu oluşturmak için yönetim kurulundaki arkadaşlarımız yoğun bir çaba harcadı. Umarım yaptığımız bu fedakârlıklar karşısında hedefimize ulaşacağız. “ dedi.

Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Muhammed Ali Kurt, daha sonra Osmanlıspor ve Siirtspor alt yapılarında oynadığı Galatasaray’ın U17, U19 ve U21 kadrolarında da başarıyla mücadele eden Kurt, buradan İstanbulspor’a transfer oldu. Erbaspor, Tarsus İdmanyurdu gibi kulüplerde de başarıyla mücadele eden MuhammeD Ali Kurt, bir dönem Osmanlıspor formasını da giydi. Son olarak İstanbulspor’da oynayan Kurt, defansın tüm bölgelerinde görev yapabiliyor.