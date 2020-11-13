Nevşehir Belediyespor’dan başsağlığı mesajı

Nevşehir’imizin değerli eşraflarından hayırsever işadamı ve Eski Kulüp Başkanımız Salih Dirikoç’un Babası Nafiz Dirikoç'un rahatsızlığı nedeniyle vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kırmızı beyaz ekibimizin Bölgesel Amatör Ligden 3. Lige 0lan yükselişini sonuna kadar da süreci büyük bir özenle takip etmiştir. Dolayısıyla Nevşehir Belediyesporu camiası bir ferdini gönüllü bir destekçisini kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Nevşehir Belediyespor olarak Nafiz Amcamıza Allahtan rahmet Başta Eski Başkanımız Salih Dirikoç ve ailesine, sevenlerine Nevşehir Belediyespor camiasına başsağlığı diliyoruz.