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Nevşehir Belediyespor’dan 3 Transfer Daha
Nevşehir Belediyespor, Beşiktaş’tan İlkay İşler, Ankaraspor’dan Yiğit Kotan ve Antalya Kemerspor’dan Kutsal Manici’yi kadrosuna kattı.
Nevşehir 18.08.2021, 08:18
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak Beşiktaş’tan 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlkay İşler, Ankaraspor’dan 19 yaşındaki santrafor Yiğit Kotan ve Antalya Kemerspor’dan orta saha oyuncusu Kutsal Manici ile anlaşma sağladı.
Takımın yeni transferleri düzenlenen imza töreni ile birlikte kendilerini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.