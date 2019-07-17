Nevşehir Belediyespor’da Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Geçtiğimiz haftalarda olağanüstü genel kurul sonrası Esat Özaltın’ın kulüp başkanlığına seçildiği Nevşehir Belediyespor’da, başkan vekilliğine İbrahim Yüzer getirilirken Başkan Yardımcılıklarına Çetin Ulukuş, Ahmet Ertaş ve Hamza Köybaşı getirildi.

Yeni yönetimin Nevşehir Belediyespor camiasına hayırlı olmasını dileyen Kulüp Başkanı Esat Özaltın, tüm Nevşehirlileri kırmızı beyazlı kulübe destek olmaya davet etti. Uzun yıllar sonra 3. Lige yükselen ve buradaki ilk sezonunda bir üst liglere çıkmayı play-off maçları sonunda kaybeden Nevşehir Belediyespor’un yeni sezonda arzuladığı başarıyı yakalayabilmesi için tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte büyük bir özveri ile çalışacaklarını kaydeden Özaltın, “Tüm şehir bu takımın başarısı için kenetlenirse arzuladığımız şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyorum.” dedi.

Kulübün Teknik kadronun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüğünü ve güçlü bir kadro oluşturduklarını ifade eden Özaltın şöyle konuştu;

“Yeni yönetim kurulumuzu oluşturduktan sonra transfer için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Şu ana kadar listemizde olan futbolcuların birçoğu ile anlaşma sağlayarak sözleşme imzaladık. Takımın başına ise Ergün Aytekin gibi tecrübeli bir ismi getirdik. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda eksik bölgeler için transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aldığımız tüm oyuncular mücadele ettikleri liglerde kendilerini ispat etmiş, karakterli isimler. Bunların yanı sıra gelecek vadeden futbolcularımızı da takımıza kazandırarak geleceğe yatırım yaptık. Taraftarlarımızdan isteğimiz takımlarına her zaman destek olmaları. Oluşturduğumuz bu güçlü kadromuz onların desteği ile sezon sonunda şampiyonluk kupasını Nevşehir’e kazandıracaklar.” dedi.

Özaltın arıca kulübe sağladığı katkılardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

Esat Özaltın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle konuştu;

Başkan Vekili – İbrahim Yüzer

Başkan Yardımcısı - Çetin Ulukuş

Başkan Yardımcısı – Ahmet Ertaş

Başkan Yardımcısı – Hamza Köybaşı

As Başkan – Hacı Güngör

Futbol Şube Sorumlkusu – Birol Güney

Futbol Şube Sorumlusu – Abdullah Kahveci

Genel Sekreter – Abdulkadir İnanır

Taraftar Sorumlusu – Hasan Öncül

Medya Tanıtım ve Reklam Sorumlusu – Teoman Ezici

Altyapı Sorumlusu – Kenan Pınarbaşı

Sosyal İşler Sorumlusu – Sedat Uçar

Sayman – İlhan Esenoğlu

Hukuk İşleri ve Basın Sorumlusu – Muhammed Fevzi Aygün

Sağlık Hizmetleri Sorumlusu – Orhun Vergiveren

Akretidasyon Sorumlusu – Murat İdiz