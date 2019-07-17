Nevşehir Belediyespor’da Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Geçtiğimiz haftalarda olağanüstü genel kurul sonrası Esat Özaltın’ın kulüp başkanlığına seçildiği Nevşehir Belediyespor’da, başkan vekilliğine İbrahim Yüzer getirilirken Başkan Yardımcılıklarına Çetin Ulukuş, Ahmet Ertaş ve Hamza Köybaşı getirildi.
Yeni yönetimin Nevşehir Belediyespor camiasına hayırlı olmasını dileyen Kulüp Başkanı Esat Özaltın, tüm Nevşehirlileri kırmızı beyazlı kulübe destek olmaya davet etti. Uzun yıllar sonra 3. Lige yükselen ve buradaki ilk sezonunda bir üst liglere çıkmayı play-off maçları sonunda kaybeden Nevşehir Belediyespor’un yeni sezonda arzuladığı başarıyı yakalayabilmesi için tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte büyük bir özveri ile çalışacaklarını kaydeden Özaltın, “Tüm şehir bu takımın başarısı için kenetlenirse arzuladığımız şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyorum.” dedi.
Kulübün Teknik kadronun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüğünü ve güçlü bir kadro oluşturduklarını ifade eden Özaltın şöyle konuştu;
“Yeni yönetim kurulumuzu oluşturduktan sonra transfer için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Şu ana kadar listemizde olan futbolcuların birçoğu ile anlaşma sağlayarak sözleşme imzaladık. Takımın başına ise Ergün Aytekin gibi tecrübeli bir ismi getirdik. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda eksik bölgeler için transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aldığımız tüm oyuncular mücadele ettikleri liglerde kendilerini ispat etmiş, karakterli isimler. Bunların yanı sıra gelecek vadeden futbolcularımızı da takımıza kazandırarak geleceğe yatırım yaptık. Taraftarlarımızdan isteğimiz takımlarına her zaman destek olmaları. Oluşturduğumuz bu güçlü kadromuz onların desteği ile sezon sonunda şampiyonluk kupasını Nevşehir’e kazandıracaklar.” dedi.
Özaltın arıca kulübe sağladığı katkılardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.
Esat Özaltın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle konuştu;
Başkan Vekili – İbrahim Yüzer
Başkan Yardımcısı - Çetin Ulukuş
Başkan Yardımcısı – Ahmet Ertaş
Başkan Yardımcısı – Hamza Köybaşı
As Başkan – Hacı Güngör
Futbol Şube Sorumlusu – Abdullah Kahveci
Genel Sekreter – Abdulkadir İnanır
Taraftar Sorumlusu – Hasan Öncül
Medya Tanıtım ve Reklam Sorumlusu – Teoman Ezici
Altyapı Sorumlusu – Kenan Pınarbaşı
Sosyal İşler Sorumlusu – Sedat Uçar
Sayman – İlhan Esenoğlu
Hukuk İşleri ve Basın Sorumlusu – Muhammed Fevzi Aygün
Sağlık Hizmetleri Sorumlusu – Orhun Vergiveren
Akretidasyon Sorumlusu – Murat İdiz