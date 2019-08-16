Nevşehir Belediyespor’da Yönetim, Futbolcular ve Taraftarlar Kahvaltıda Bir Araya Geldi

2019-2020 futbol sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Nevşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürürken Kulüp Yöneticilerinden Hüsnü Öncül ve İstanbul’da yaşayan Nevşehirli iş insanı Kenan Bilgi, bu sabah kırmızı beyazlı ekip için kahvaltı düzenledi.

Kahvaltı programına Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Başkan Vekili İbrahim Yüzer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, kulüp yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Ergün Aytekin, Sportif Direktör Soner Şallı, futbolcular ve Meterisliler Taraftarlar Grubu Başkanı Mustafa Şekerli katıldı.

Kahvaltıda konuşan Kulüp Başkanı Esat Özaltın, şehrin tüm ke4simlerinin büyük destek verdiği takımlarının yeni sezonda taraftarların arzuladığı futbol ile başarıya ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Transfer döneminde takıma yeni katılan futbolcuların iyi bir uyum yakaladıklarını kaydeden Özaltın, “Yönetim olarak bizler arzuladığımız kadroyu oluşturarak teknik heyetimize iyi bir çalışma ortamı sunduk. Şimdi sıra futbolcularımızda. Ben inanıyorum ki taraftarlarımızın da desteği ile yeni sezonda hem kendi sahamızda hem de deplasmanlarda Nevşehir Belediyespor oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanacak. Bu şehir bu takımdan başarı bekliyor ve biz bu başarıya inanıyoruz.” Dedi.