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Nevşehir Belediyespor’da Teknik Heyet ve Oyuncular Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti
Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Nevşehir Belediyespor’da futbolcular ve teknik heyet Özel Versa Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Nevşehir 21.08.2021, 19:05
2021-2022 futbol sezonunda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Kendi tesislerinde günde çift idman yaparak yeni sezon öncesi güç depolayan kırmızı-beyazlı sağlık kontrolünden geçti.
Sağlık kontrollerinde ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri gerçekleştirilen sporculara akciğer ve efor testleri de yapıldı.