Nevşehir Belediyespor’da Teknik Heyet ve Oyuncular Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti

2021-2022 futbol sezonunda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kendi tesislerinde günde çift idman yaparak yeni sezon öncesi güç depolayan kırmızı-beyazlı sağlık kontrolünden geçti.

Özel Versa Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerine oyuncular ile birlikte teknik heyette katıldı.

Sağlık kontrollerinde ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri gerçekleştirilen sporculara akciğer ve efor testleri de yapıldı.