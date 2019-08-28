Nevşehir Belediyespor’da Neşeli İdman

2019-2020 futbol sezonunda TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında kendi saha ve seyircisi önünde karşılaşacağı Diyarbekir Spor A.Ş hazırlıklarını sürdürüyor. 1 Eylül 2019 Pazar günü Gazi Stadında oynanacak maça Teknik Direktör Ergün Aytekin nezaretinde kendi tesislerinde hazırlanan kırmızı beyazlı ekipte futbolcuların antrenmanlardaki hırsı ve neşesi teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Çoğunluğu bu sene takıma katılan futbolcuların kısa sürede kaynaştıkları gözlenirken futbolcular ligin ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde galip gelerek lige 3 puan ile başlamak istiyor.

Bu arada takımın son yapılan antrenmanında 25 yaşına basan kaleci Onur Behiç Özalga, futbolcular Ozan Kılıçoğlu (28) ve Ergün Cengiz (32) için doğum günü pastası kesildi. Hep birlikte arkadaşlarının yeni yaşını kutlayan kırmızı beyazlı futbolculara teknik heyette eşlik etti.