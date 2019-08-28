Nevşehir Belediyespor’da neşeli idman

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor’da yapılan antrenman sonrasında kaleci Onur Behiç Özalgan ile Ozan Kılıçoğlu ve Ergün Cengiz’in doğun günü pasta kesilerek kutlandı.
Çoğunluğu bu sene takıma katılan futbolcuların kısa sürede kaynaştıkları gözlenirken futbolcular ligin ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde galip gelerek lige 3 puan ile başlamak istiyor.
Bu arada takımın son yapılan antrenmanında 25 yaşına basan kaleci Onur Behiç Özalga, futbolcular Ozan Kılıçoğlu (28) ve Ergün Cengiz (32) için doğum günü pastası kesildi. Hep birlikte arkadaşlarının yeni yaşını kutlayan kırmızı beyazlı futbolculara teknik heyette eşlik etti.