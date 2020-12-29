Nevşehir Belediyespor’da Kamp Programı Belli Oldu

Nevşehir Belediyespor 2. Yarı hazırlıklarına 4 Ocak’ta başlayacak. 18 günlük kamp 19 Ocak'ta sona erecek. İki etap halinde yapılacak olan kampın ilk bölümü 04.01.2021 pazartesi günü Nevşehir’de başlayacak. Kampın İkinci etabı 10.01.2021 Pazar günü Antalya’da devam edecek.19 Ocak Salı günü Antalya kampını bitirecek olan Nevşehir Belediyespor 3.lig 1.gurubun ilk karşılaşmasını 28 Ocak Perşembe günü deplasman ’da oynayacak ve Fatsa Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını Nevşehir’de kendi tesislerinde devam edecek.

Misli.com 3.lig 1.grup ilk devrenin bitimine bir hafta kala kırmızı-beyazlı ekipte yeni göreve başlayan Teknik direktör Özgür Zengin deplasmanda karşılaştığı Çankaya futbol kulübünü 1-5 net bir skor ile yenerek devre arasına girmişti. İki etap halinde yapılacak olan kamp dönemini değerlendiren Teknik direktör Özgür Zengin “ ilk yarının bitimine bir hafta kala Nevşehir Belediyesporda göreve başladım ve ilk yarının son maçında deplasman ‘da Çankaya Futbol kulübünü net bir skorla yenerek devre arasına mutlu bir şekilde girdik. Şimdi önümüzde iki etap halinde yapacağımız bir kamp dönemi var bu süre zarfında ben futbolcu kardeşlerimi tanıyıp göreceğim, onlarda beni. Nevşehir ve Antalya olmak üzere iki etap halinde bir kamp çalışması yapıp 2. Yarıya en iyi bir şekilde hazırlanacağız. Nevşehir Belediyespor olarak şuan ki bulunduğumuz yeri hiç hak etmiyoruz kamp döneminde çok iyi bir şekilde hazırlanarak üst sıralara yerleşeceğimize inanıyorum. İlk yarı da bazı maçlarda istenilen skorlar alınamamış. Ancak ikinci yarıda yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.