Nevşehir Belediyespor’da Diyarbakır deplasmanı öncesi moral kahvaltısı
Nevşehir Belediyespor Futbol Takımı, Diyarbakır Deplasmanı Öncesinde Düzenlenen Kahvaltıda Bir Araya Geldi. İkinci Devrenin İlk Müsabakası Öncesinde Teknik Heyet Ve Futbolculara Başarılar Dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, “bu Yolun Sonu Şampiyonluk Olacak. Sizlere Sonuna Kadar Güveniyorum” Dedi.
Nevşehir Belediyespor Futbol Takımı, Diyarbakır deplasmanı öncesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. İkinci devrenin ilk müsabakası öncesinde teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Sizlere sonuna kadar güveniyorum” dedi.
Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltı programında konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, ikinci devrenin ilk müsabakası için Diyarbakır’a gidecek olan teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.
İkinci devre öncesi yapılan transferlerle kadrosunu güçlendiren kırmızı beyazlı ekibin arzuladığı başarıyı yakalayacağına inandığını belirten Arı, “Tüm şehir olarak takımımıza sahip çıktığımız sürece başaramayacağımız bir şey yok. Teknik heyet ve futbolcularımızın da bu destek ile birlikte ligin ikinci devresinde ellerinden gelen gayreti göstereceğine ve 2. Lig hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.