Nevşehir Belediyespor’da defansa takviye
Tff 3. Lig 3. Grupta Mücadele Eden Nevşehir Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare Spor’dan Stoper Ethem Pülgir İle Anlaşma Sağladı. Bursaspor Ve Kayseri Erciyes İle Süper Lig Tecrübesi De Bulunan Milli Oyuncu, Ligin 2. Devresinde Kırmızı Beyazlı Formayı Giyecek.
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare Spor’dan stoper Ethem Pülgir ile anlaşma sağladı. Bursaspor ve Kayseri Erciyes ile Süper Lig tecrübesi de bulunan milli oyuncu, ligin 2. devresinde kırmızı beyazlı formayı giyecek.
Kariyerinde Bursaspor ve Kayseri Erciyes ile Süper Lig tecrübesi bulunan ve daha önce Türkiye U21 Milli Takım forması da giyen Ethem Pülgir, Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve kulüp yöneticileri ile görüştükten sonra Nevşehir Belediyespor’un Nar tesislerini gezerek burada kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Ligin ikinci devresinde Nevşehir Belediyespor’un defans hattındaki en önemli kozlardan biri olacak olan Ethem Pülgir, daha önce Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de 153 kez forma giydi.
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