Nevşehir Belediyespor’a İlk Destek Başkan Arı’dan Geldi

2. Lige Yükselme Play-Off müsabakaları yarı final karşılaşmasında deplasmanda Tire 1922 Spor’u yenerek finale yükselen Nevşehir Belediyespor için yardım kampanyası başlatıldı. Takımın 23 Mayıs Perşembe günü oynayacağı Ergene Velimeşespor maçı öncesinde başlatılan kampanyaya ilk destek Belediye Başkanı Rasim Arı’dan geldi. Arı, kampanya için 5 bin TL katkıda bulundu.

Tüm Kırmızı Beyazlı taraftarları takımlarına destek olmaya davet eden Arı: “Nevşehir Belediyesporumuz koşar adımlarla 2. Lig yolunda ilerlemekte. Şampiyonluk yolunda Nevşehir Belediyesporumuza destek için bende varım ve ilk etapta 5 bin lira destekte bulunuyorum. Şampiyonluk yolunda takımızı yalnız bırakmamanız için sizlerin de desteğini bekliyorum.” dedi.

Kırmızı Beyazlı ekibin finalde rakibi yenerek 2. Lige yükselmesinin en büyük arzusu olduğunu ifade eden Arı, böyle bir başarının gelmesinin ise ancak tüm şehrin kenetlenmesi ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Arı: “Bizim bu şehir için hayallerimiz var. Kırmızı Beyazlı sevdamız ise bu hayallerimiz arasında çok farklı bir yerde. Bu şehir 31 yıldır 2. Lig hayali kuruyor. Bu hayali gerçekleştirmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Önümüzde sadece 90 dakika var. Gelin hep birlikte takımızı 2. Lige çıkartalım. Armasındaki renklerini şanlı bayrağımızdan alan şehrimizin takımına destek olmak, bu takımı daha üst liglere taşımak için el ele verelim.” diye konuştu.

Nevşehir Belediyespor’a maddi destekte bulunmak isteyenler için;

TC İŞ Bankası Hesap No: 5401-0165971

İBAN : TR80 0006 4000 0015 4010 1659 71