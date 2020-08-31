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Nevşehir Belediyespor Zafer Bayramı’nı Türk bayrağı açarak kutladı
Nevşehir Belediyespor Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Tff 2020 2021 sezonu için hazırlık yaptıkları Nevşehir Belediyespor Tesisleri’nde Türk bayrağı kutladı.
Nevşehir 31.08.2020, 10:23
"30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 97'nci yıl dönümünü milletçe idrak etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin şerefli sayfalarından biri olan 30 Ağustos 1922, İstiklal mücadelesi boyunca milli egemenlik yolunda kazanılan en şanlı zaferdir. Türk milleti ve kahraman ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği büyük mücadele sonucunda kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz temeller üzerine kurulmasını sağlamıştır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, ülkemizin, hemşerilerimizin ve camiamızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz."