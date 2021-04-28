Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Taziye Mesajı

Nevşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Esat Özaltın mesajında şu ifadelere Yer verdi

“Kazakistan Fahri Konsolosu ve değerli iş insanı Halil Uluer beyefendi ve kıymetli eşi Fatma Uluer hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, Uluer ailesine başsağlığı diliyorum. Aynı araç içerisinde Elim trafik kazası sonucunda hayatını hayatlarını kaybeden Ahmet Demirhan ve Ayşe Demirhan çiftine Allahtan rahmet, Demirhan ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi