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Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Taziye Mesajı
Nevşehir Belediyespor Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Esat Özaltın Kocaeli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nevşehirli iş insanı Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer için taziye mesajı yayımladı.
Nevşehir 28.04.2021, 09:46
“Kazakistan Fahri Konsolosu ve değerli iş insanı Halil Uluer beyefendi ve kıymetli eşi Fatma Uluer hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, Uluer ailesine başsağlığı diliyorum. Aynı araç içerisinde Elim trafik kazası sonucunda hayatını hayatlarını kaybeden Ahmet Demirhan ve Ayşe Demirhan çiftine Allahtan rahmet, Demirhan ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi