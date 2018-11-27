Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Rasim Arı'ya Ziyaret

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Başkan Vekili Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ve Nevşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Ziyarete Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, Ahmet Korkmazer, Umut Araz, Musa Öçkoymaz, Fatih Ün ve Emin Ağmaz'da katıldı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Arı, "Bizim Takım'ın Nevşehirsporumuzun kıymetli yönetimi ile beraberdik. Birlikte en kısa zamanda en yükseğe çıkacağız insallah" dedi

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 13:15