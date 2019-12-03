Nevşehir Belediyespor Yöneticilerinden AK Parti İl Başkanı Yanar’a Ziyaret

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, beraberinde Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkan Vekili İbrahim Yüzer ve diğer yöneticilerle birlikte, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ı ziyaret etti. Yanar’a, kuruluşunun 50. yılında şampiyonluk parolasıyla zirve yarışını sürdüren kırmızı beyazlı kulüp hakkında bilgiler veren Özaltın, desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Takımın tüm şehrin sahiplenmesi ve destek olması ile birlikte hedeflediği başarılara ulaşabileceğini ifade eden Özaltın, “Bu kulüp Acıgöl’ünden Hacıbektaş’a, Ürgüp’ünden Avanos’a tüm şehrin, ‘Nevşehirliyim’ diyen, kendisini bu şehre ait hisseden ve bu şehir için kalbi atan herkesin takımı. Biz bu takımı daha iyi yerlere taşımak, hedeflediği başarılara ulaştırmak için çaba gösteriyoruz. Bunun için tüm gücümüzle çalışırken gerek siyasilerimizin gerekse de sivil toplum kuruluşlarımızın desteği çok önemli. Sonuçta hepimizin hiçbir menfaat, karşılık beklemeksizin sevdalısı olduğumuz şehrimizin takımı için çalışıyoruz.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yanar ise açıklamasında, “Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Esat Özaltın ve yönetim kurulunun nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da birlik ve beraberlik içerisinde Nevşehir Belediyesporumuzun her zaman yanındayız. Hedef şampiyonluk inşallah” diye konuştu.