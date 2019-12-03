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Nevşehir Belediyespor Yöneticilerinden AK Parti İl Başkanı Yanar’a Ziyaret
Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ı ziyaret etti. Özaltın ziyarette İl Başkanı Yanar’a üzerinde isminin yazılı olduğu 50 numaralı Nevşehir Belediyespor formasını hediye etti.
Nevşehir 03.12.2019, 11:37 03.12.2019, 11:37
Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, beraberinde Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkan Vekili İbrahim Yüzer ve diğer yöneticilerle birlikte, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ı ziyaret etti. Yanar’a, kuruluşunun 50. yılında şampiyonluk parolasıyla zirve yarışını sürdüren kırmızı beyazlı kulüp hakkında bilgiler veren Özaltın, desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.
AK Parti İl Başkanı Yanar ise açıklamasında, “Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Esat Özaltın ve yönetim kurulunun nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da birlik ve beraberlik içerisinde Nevşehir Belediyesporumuzun her zaman yanındayız. Hedef şampiyonluk inşallah” diye konuştu.
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