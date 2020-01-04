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Nevşehir Belediyespor, voleybolda il birincisi oldu
Nevşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, Nevşehir İl Birincisi Olarak Türkiye Şampiyonasi’na Katılma Hakkı Kazandı.
Nevşehir 04.01.2020, 15:29 04.01.2020, 16:00
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, Nevşehir İl Birincisi olarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.
Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir’i temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı’nın müsabaka programı önümüzdeki günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanacak.