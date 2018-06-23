Nevşehir Belediyespor'un kulüp başkanı belli oldu

Olağanüstü Kongrede başkan adaylığını açıklayan Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya ile birlikte basın toplantısı düzenleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27.Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediyespor’ un başarısı için ellerinden gelen tüm çabanın ortaya konulacağını söyledi.

Yarın yapılacak seçimlerde Nevşehirli hemşehrilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yalnız bırakmayacaklarını ve güçlü Meclis için de AK Parti ile oylarını bütünleştireceklerine inandığını belirten AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27.Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, bolluk, bereket ve müreffeh bir Türkiye oluşumuna önemli katkılar sağlayacak yeni sistemle yola devam kararlılığı içerisinde olduklarını kaydetti.

TÜM GAYRETİMİZ NEVŞEHİR BELEDİYESPOR’UN BAŞARILI OLMASI İÇİN

BAL liginde Nevşehirspor’un şampiyonluğa ulaşmasında emeği geçen tüm futbolcu, taraftar, teknik kadro ve yöneticilerin yanı sıra kırmızı beyazlı renklere gönül veren herkese teşekkür eden Açıkgöz, kurumsal bir kimlik kazanarak 3. Ligdeki mücadelesini sürdürecek olan Nevşehir Belediyespor’un 2018-2019 futbol sezonunda da başarılara imza atacak bir takım haline gelmesi için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

Nevşehir Belediyespor’un sadece bir belediye takımı değil, tüm şehrin futbol takımı olduğunu ifade eden Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in de bu anlamda sadece taşın altına elini değil, gövdesini de koyduğunu dile getirdi ve Seçen’e teşekkür etti. Açıkgöz, Nevşehir Belediyespor sevgisi ve heyecanı dolu, bu sevgisini sahaya yansıtacak kırmızı beyaza gönül verenleri de yönetim kurulunda görmekten de büyük bir memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27.Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediyespor’un ligde hedeflediği başarıya ulaşması için ellerinden gelen her şeyi yerine getirme kararlılığı içerisinde olduklarını ifade ederek, ‘İnşaallah güzel günler bizleri bekliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde 3. Ligde hedeflediğimiz başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyor, yönetim kurulunda görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. “ dedi.

GÜÇLÜ BİR NEVŞEHİR BELEDİYESPOR OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkan Adayı Yusuf Kaya’da, Nevşehir Belediyespor’un elde ettiği başarıda imzası olan taraftar, yönetici, teknik kadro ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

28 Haziran 2018 Perşembe günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Kongreyi birlik ve beraberlik içerisinde başarılı bir Nevşehir Belediyespor ’u oluşturma azmi içerisinde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Kaya, hemen sonra transfer komitesi oluşturup en kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Kaya şöyle konuştu. “ 28 Haziran’da gerçekleştireceğimiz kongreden sonra hızlı bir çalışma temposu ile transfer komitesini oluşturup güçlü bir kadro oluşturmayı planlıyoruz. 3. Lig biraz daha geniş imkanlar isteyen bir yapı. Bu yapının gereklerine göre etkin çözümler de oluşturup, takımımızı ligde iyi mücadele eden takımlardan biri haline getireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde ,başarılı olmak istiyoruz. Teknik Direktör olarak da takımımızı geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştıran Cüneyt Tiryaki hocamızla da prensip anlaşmasına vardık. “ dedi.