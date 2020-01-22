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Nevşehir Belediyespor U16 şampiyonu oldu
Nevşehir’de Düzenlenen U16 Şampiyonasinda Rakibi Nevşehir 1969 Takımını Mağlup Eden Nevşehir Belediyespor U16 Takımı Nevşehir Şampiyonu Oldu.
Nevşehir 22.01.2020, 16:47
Nevşehir’de düzenlenen U16 şampiyonasında rakibi Nevşehir 1969 takımını mağlup eden Nevşehir Belediyespor U16 takımı Nevşehir şampiyonu oldu.
Nevşehir’de düzenlenen U16 şampiyonasına Nevşehir Belediyespor, Gülşehir Belediyespor, Kapadokya Nevşehirspor, Nevşehir 1969 spor, Nevşehir 50 Gençlikspor, Ürgüpspor ve Kapadokya Avanosspor takımları katıldı.