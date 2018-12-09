Nevşehir Belediyespor, Trabzon’dan Lider Dönüyor

TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon’u kendi saha v e seyircisi önünde ilk mağlubiyeti yaşattı. Kırmızı Beyazlı ekip deplasmanda, Hekimoğlu Trabzonspor’u Tunç Murat Behram ve Uğur’un golleri ile 2-1 yenerek grupta liderlik koltuğuna oturdu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen,NevşehirBelediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya’nın yanı sıra çok sayıda Nevşehir Belediyespor taraftarı da karşılaşmayı izledi.

Trabzon Ahmet Suat Özyazıcı stadında oynanan karşılaşmanın 16. Dakikasında Halil İbrahim’in golü ile öne geçen Hekimoğlu Trabzon’un gol sevinci 37. Dakikaya kadar devam etti.Bu dakikada gelişen bir pozisyonda penaltı kazanan Nevşehir Belediyespor’dan Tunç Murat Behram ‘ın penaltı golü ile durum eşitlendi.

83. dakikada Nevşehir Belediyespor Uğur’un ayağından kazandığı gol ile deplasmanda 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında herhangi bir gol olmayınca Nevşehir Belediyespor sahadan galip ayrılan takıp oldu.

Nevşehir Belediyespor elde etitği altın değerindeki 3 puan ile grupta 32 puan ile liderlik koltuğuna oturdu.