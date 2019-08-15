Nevşehir Belediyespor Topbaşı Yaptı

2019-2020 futbol sezonunda TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Nevşehir Belediyespor’da Ankara Kızılcahamam kampının ardından Teknik Direktör Ergün Aytekin’in futbolculara verdiği izin sona erdi. Nevşehir Belediyespor’un Nar tesislerinde toplanan kırmızı beyazlı ekip antrenman öncesinde bayramlaştı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı bayramlaşma töreninde sezonun başarılı, kazasız ve sakatsız geçmesi temennisiyle kurban kesildi.

Burada kırmızı beyazlı ekibe olan güvenini bir kez daha yenileyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, büyük fedakârlıklarla kurulan bu kadroya yeni sezonda şampiyonluğun yakışacağını söyledi. Nevşehir Belediyesi olarak her zaman takımın yanında ve en büyük destekçisi olacaklarını kaydeden Başkan Arı, “Yönetim kurulumuz gerçekten güzel bir çalışmaya imza atarak iyi bir kadro oluşturdu. Başarıya aç, karakterli, bu arma için terinin son damlasına kadar mücadele edecek futbolculardan kurulu olan kadromuz bizlere zevkli maçlar izlettirecekler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada takımızın en önemli kozu olan taraftarlarımızın da desteği ile yeni sezonda arzuladığımız başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum.” dedi.

Arı ve beraberindeki Nevşehir Belediyesporlu yöneticiler daha sonra takımın antrenmanını izledi.