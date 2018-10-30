Nevşehir Belediyespor Teknik Driektörü Tiryaki, ‘Sezonu şampiyonlukla taçlandıracağız’

TFF 3.Lig 1.grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki ilk 9 haftayı değerlendirirken sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

TFF 3.Lig 1.grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki geride kalan 9 haftalık zamanı değerlendirdi. Tiryaki açıklamasında şuanda istenilen noktada olmadıklarını ifade ederken ilk yarı bitimine kadar 30 puana ulaşmak hedefinde olduklarını kaydetti. Teknik Direktör Tiryaki, “Nevşehir Belediyespor olarak, sezonu geç açmanın ve tamamen yeni oyunculardan oluşan kadromuzla şu anda istediğimiz ve hedeflediğimiz noktada değiliz. 5-6 puan eksiğimiz var bu hafta itibariyle. Aslında 19-20 puana ulaşmayı hedeflemiştik ama oynadığımız pozitif oyunun karşılığını tabelaya yansıtamadık. 10 haftalık (1’i bay) bölümde hücum anlamında hedefimize ulaştık ama takım savunmasında zaman zaman yeni ekip olmamızın sancılarını yaşadık. Rakiplerimize az pozisyon vermemize rağmen kalemizde 12 gol gördük. Tabi bunda 4 penaltı golünün de ciddi etkisi var. Ayrıca henüz lehimize penaltı çalınmadı, kaybettiğimiz puanlarda bunların ciddi etkisi oldu. Oyun sistemimizin oturması zaman aldı, özellikle son haftalarda oynadığımız oyun doğru oyun, inşallah bizi bu istek ve arzu hedefe yani şampiyonluğa ulaştıracak. Önümüzdeki 7 haftada puan hedefimiz 16 puan ve üzeri almak ve ilk yarı bitiminde en az 30 puana ulaşmak istiyoruz, bunu başaracak oyuncu kadromuz ve gücümüz mevcut. Takım olarak hedefimiz bu sezonu şampiyonlukla bitirmek, buna ulaşmak tabi ki de kolay olmayacak. Ama asla vazgeçmeyeceğiz ve sabırla çalışarak asgari hata ile sezon sonunda ipi göğüslemek istiyoruz. Taraftarlarımızdan beklentimiz dün olduğu gibi bugün de, yarın da takımın itici gücü olmaları. Onların bizden beklentilerini biliyoruz, taraftarlarımızın profesyonel ortamdaki hasretin bilinci ve sorumluluğunun farkındayız. El ele, kol kola, gönül gönüle inşallah bu sezonu da şampiyonlukla taçlandıracağız” şeklinde konuştu.