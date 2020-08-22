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Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal ile devam edecek
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) 3. LİG EKİPLERİNDEN NEVŞEHİR BELEDİYESPOR’DA KIRMIZI BEYAZLI YÖNETİM YENİ SEZONDA DA TEKNİK DİREKTÖR TANER ÖCAL İLE DEVAM ETME KARARI ALDI.
Nevşehir 22.08.2020, 13:03
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da Teknik Direktör Taner Öcal ile devam etme kararı aldı.
Yeni sezon öncesinde ilk olarak teknik direktör Taner Öcal ile anlaşan Nevşehir Belediyespor yönetimi transfer çalışmalarını ise sürdürüyor.