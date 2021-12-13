Nevşehir Belediyespor seriye devam dedi

NEVŞEHİR(KHA)- TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Fatsa Belediyespor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken karşılaşmanın ikinci yarısına Nevşehir Belediyespor hızlı başladı. İkinci yarının ilk dakikalarında Nevşehir Belediyespor gol için Fatsa Belediyespor kalesine yüklenirken Nevşehir Belediyespor aradığı golü maçın 53.dakikasında Uğur’un kaydettiği gol ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Fatsa Belediyespor beraberlik golü için Nevşehir Belediyespor kalesine yüklense de aradığı golü bulamazken Nevşehir Belediyespor ise kontra ataklar ile 2.golü aradı. Karşılaşmanın son dakikaları ise oldukça heyecanlı geçerken Nevşehir Belediyespor karşılaşmadan 1-0 üstünlük ile ayrıldı.